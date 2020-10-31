Доктор Мясников предсказал «вырождение» коронавируса

https://static.news.ru/photo/4e244188-1c47-11eb-81c3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Врач и телеведущий Александр Мясников считает, что подавляющее число людей, в том числе врачи, неправильно понимают формулировку «коллективный иммунитет» применительно к новому коронавирусу.

По словам специалиста, распространённая трактовка подходит к таким заболеваниям, как корь, когда переболевшие получают пожизненный иммунитет. Однако с COVID-19 такого эффекта ждать не следует.

В отношении коронавируса «коллективный иммунитет» подразумевает вырождение COVID в ОРЗ, — отметил Мясников в своём Telegram-канале.

Он напомнил, что четыре давно циркулирующие разновидности человеческого коронавируса являются причиной 30 процентов всех ОРЗ, которыми люди болеют по несколько раз в году.

Проходя через нас, вирусы постепенно теряют свою вирулентность, ослабевают. В итоге значительно слабее воздействуют и на группу риска. Но, конечно, до конца опасность для них не уйдёт. Пожилые и ослабленные всегда имеют риск умереть и от гриппа, и от «человеческого» коронавируса, и от пневмококка и так далее, — добавил врач.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае. Её симптомы в начале болезни напоминают симптомы ОРВИ и гриппа, но в ряде случаев приводят к тяжёлой пневмонии и даже смерти. Болезнь продолжает распространяться по миру. COVID-19, по последним данным, обнаружили у 45,5 млн человек, более миллиона из них скончались.