Доктор Мясников посоветовал отказаться от новогоднего ужина

Медик и телеведущий Александр Мясников призвал россиян нарушить новогодние традиции и разнообразить празднование.
В эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1» врач
В принципе, главное — настроение. Если ты с натужливой компанией жуёшь сэндвич с чёрной икрой — это одно, а в хорошей компании с хорошим настроением можно сгущёнки выпить, водой запить — и Новый год, — заключил медик.
Ранее Мясников призвал россиян почаще выходить на прогулки зимой, передавал NEWS.ru. Доктор отметил, что главное — правильно одеваться, то есть не слишком укутываться. Если прогулка подразумевает активные действия, например катание на лыжах, достаточно надеть термобельё, брюки, шапку и куртку, посоветовал медик. Мясников подчеркнул, что сидение дома — «это самое вредное для здоровья души и тела».