Доктор Мясников посоветовал отказаться от новогоднего ужина

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Медик и телеведущий Александр Мясников призвал россиян нарушить новогодние традиции и разнообразить празднование.

В эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1» врач заявил , что Новый год нужно встречать всегда, в том числе «под пулями, в шторм, в ураган, в эпидемию». При этом Мясников посоветовал не отмечать праздник за ужином перед телевизором. По словам доктора, такой подход раздражал его ещё в молодости.

В принципе, главное — настроение. Если ты с натужливой компанией жуёшь сэндвич с чёрной икрой — это одно, а в хорошей компании с хорошим настроением можно сгущёнки выпить, водой запить — и Новый год, — заключил медик.

Ранее Мясников призвал россиян почаще выходить на прогулки зимой, передавал NEWS.ru. Доктор отметил, что главное — правильно одеваться, то есть не слишком укутываться. Если прогулка подразумевает активные действия, например катание на лыжах, достаточно надеть термобельё, брюки, шапку и куртку, посоветовал медик. Мясников подчеркнул, что сидение дома — «это самое вредное для здоровья души и тела».