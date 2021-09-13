Доктор Мясников перечислил нужные вакцины для пожилых, беременных и детей
Кирилл Трофименко
Кирилл Трофименко
14:12, 13 сентября 2021
Александр МясниковФото: drmyasnikov/vk.com
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Известный врач, телеведущий и блогер Александр Мясников рассказал, какие прививки нужно сделать людям старше 60 лет, беременным женщинам и детям. Об этом он написал в своём Telegram-канале.
По его словам, прививки нужны всем, кто заботится о своём здоровье.
Все, кто старше 60 лет, а также лица любого возраста при наличии хронических заболеваний в первую очередь должны быть вакцинированы от COVID-19, от гриппа, от пневмококка, а также проверить необходимость ревакцинации от гепатита В, — считает Мясников.
Также доктор добавил, что беременным женщинам необходимо вакцинироваться от гриппа и столбняка. Дети, в свою очередь, должны получить все положенные по возрасту прививки и также получить вакцину от гриппа.
Ранее Мясников рассказал, может ли входящее в постоянный рацион человека мясо увеличить шансы возникновения рака кишечника в будущем. По словам врача, мясо является жизненно необходимым продуктом, хотя и может оказывать негативный эффект на здоровье. Он отметил, что ранее рекомендовалось есть мясные продукты как можно реже, но в 2020 году специалисты скорректировали свою позицию.