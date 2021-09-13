Доктор Мясников перечислил нужные вакцины для пожилых, беременных и детей

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В России четыре года подряд возникают проблемы с поставкой зарубежных вакцин от гриппа. В этом году их не ожидают совсем, поэтому эксперты советуют прививаться отечественными вакцинами. Об этом сообщает РБК.

В государственном реестре лекарственных средств зарегистрированы 18 вакцин от гриппа, из них лишь две иностранные: нидерландский «Инфлювак» и французский «Ваксигрипп». Но, по данным Росздравнадзора, в гражданский оборот не выпустили ни...