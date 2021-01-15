Доктор Мясников перечислил нетипичные симптомы инфаркта

Главный врач московской больницы № 71 и телеведущий Александр Мясников рассказал, что кашель и одышка в некоторых случаях могут быть симптомами инфаркта.
По словам специалиста, наиболее распространённым признаком инфаркта миокарда считается давящая боль за грудиной. Однако она может не ощущаться, например, у женщин и диабетиков. К числу нетипичных симптомов Мясников отнёс одышку, кашель, слабость, затруднённое дыхание, холодный пот.
Врач добавил, что боль при инфаркте бывает разной. Например, она может ощущаться в животе. Кроме того, инфаркт может сопровождаться отрыжкой и ощущением изжоги. При инфаркте пациенты могут чувствовать зубную боль, неприятные ощущения в области шеи и даже в пальцах. Медик напомнил, что инфаркт и стенокардия способны протекать бессимптомно.
Мясников в эфире телеканала «Россия 1»
Также врач отметил, что у каждого пятого человека с названными факторами есть бессимптомная стенокардия.
Ранее Александр Мясников перечислил наиболее опасные симптомы коронавируса, при появлении которых необходимо немедленно вызывать скорую помощь. По словам эксперта, из-за резкого обострения ситуации боязнь COVID-19 «дошла до людей». Поэтому многие россияне стали обращаться к врачам даже без ярко выраженных симптомов коронавируса. Врач порекомендовал звонить в скорую в случаях, когда появились одышка, заторможенность, вялость или обезвоживание, а температура тела не опускается ниже 38 градусов, писал NEWS.ru.