Доктор Мясников перечислил нетипичные симптомы инфаркта

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Главный врач московской больницы № 71 и телеведущий Александр Мясников рассказал, что кашель и одышка в некоторых случаях могут быть симптомами инфаркта.

По словам специалиста, наиболее распространённым признаком инфаркта миокарда считается давящая боль за грудиной. Однако она может не ощущаться, например, у женщин и диабетиков. К числу нетипичных симптомов Мясников отнёс одышку, кашель, слабость, затруднённое дыхание, холодный пот.

Врач добавил, что боль при инфаркте бывает разной. Например, она может ощущаться в животе. Кроме того, инфаркт может сопровождаться отрыжкой и ощущением изжоги. При инфаркте пациенты могут чувствовать зубную боль, неприятные ощущения в области шеи и даже в пальцах. Медик напомнил, что инфаркт и стенокардия способны протекать бессимптомно.

Мясников в эфире телеканала «Россия 1» перечислил факторы риска для развития инфаркта. Это мужской пол, женщины после климакса, возраст старше 45 лет, избыточный вес, курение, малоподвижный образ жизни, повышенные холестерин, сахар или артериальное давление.

Также врач отметил, что у каждого пятого человека с названными факторами есть бессимптомная стенокардия.

Ранее Александр Мясников перечислил наиболее опасные симптомы коронавируса, при появлении которых необходимо немедленно вызывать скорую помощь. По словам эксперта, из-за резкого обострения ситуации боязнь COVID-19 «дошла до людей». Поэтому многие россияне стали обращаться к врачам даже без ярко выраженных симптомов коронавируса. Врач порекомендовал звонить в скорую в случаях, когда появились одышка, заторможенность, вялость или обезвоживание, а температура тела не опускается ниже 38 градусов, писал NEWS.ru.