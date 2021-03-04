Доктор Мясников озвучил свой прогноз по коронавирусу

https://static.news.ru/photo/d70a8ef2-7cd3-11eb-8a62-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Врач и телеведущий Александр Мясников сделал собственный прогноз по развитию коронавируса в России в этом году. Мыслями специалист поделился в своём Telegram-канале.

Медик полагает, что сперва произойдёт уменьшение случаев заражения, и три-четыре месяца ситуация будет стабильной. Иными словами, в этот период положение дел выйдет на плато. Тем не менее, после этого ожидается очередной всплеск заболеваемости.

Медик пояснил, что инфекция «течёт» по миру волнами, однако она не заканчивается. После первой волны казалось, что процесс распространения патогена остановился, несмотря на то, что люди продолжали заболевать COVID-19.

По осенней же вспышке также делались прогнозы. Считалось, что она должна была стать слабее, однако всё оказалось наоборот. Да, процент смертности снизился, однако в абсолютных цифрах ситуация обстоит диаметрально противоположным образом. Дальше же, как отметил Мясников, инфекция повела себя как сезонное заболевание, что позволило многим странам выйти на плато.

Сам факт отсутствия спада инфицированных и относительно устойчивое ежедневное количество заболевших во многих странах стали называть «третьей волной», — подчеркнул специалист.

По его словам, изменить ситуацию коренным образом поможет только вакцинация. Он полагает, что это остановит распространение патогена.

Ранее NEWS.ru писал, что COVID-19 никуда не денется и следует готовиться к тому, что сезонные пики его распространения будут вспыхивать во всех странах мира. Так считаетглавный врач столичной больницы № 71 имени Жадкевича и телеведущий Александр Мясников.