Доктор Мясников опроверг популярные мнения о напитках

На постоянной основе лучше всего употреблять чай или кофе, а от газировок и соков лучше оказаться из-за большого содержания сахара. Напитками же, содержащими кофеин, могут утолить жажду почти все, включая сердечников и гипертоников. Об этом, развеивая мифы о популярных напитках, рассказал врачи и телеведущий Александр Мясников.
Он отметил, что относительно кофеиносодержащей продукции существует множество мифов, не имеющих обоснований. Как сказал Мясников, кофе «адаптируется» в организме и в дальнейшем не вызывает повышения давления у гипертоников. Также этот напиток снижает риск возникновения инфаркта и аритмии. А чай, содержащий большое количество полифенолов, снижает риск возникновения онкологических заболеваний.
Также не стоит верить мифу о каком-либо «необходимом» количестве выпиваемой в день воды. Нужно прислушиваться к собственному чувству жажды, которое лучше всего реагирует на потребности организма и определяет норму для каждого человека, — сообщает доктор на своём официальном сайте.
Как ранее передавал NEWS.ru, Мясников дал несколько важных советов, помогающих сохранить здоровье весной.
Он написал, что приходящее тепло обманчиво, а растущий световой день побуждает людей больше общаться и легче одеваться. Но, по его мнению, люди не готовы к этому.
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