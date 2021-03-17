Доктор Мясников опроверг популярные мнения о напитках

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Большая часть тех магнитов, которые люди вешают в качестве сувенира на холодильник — безвредны. Но перед покупкой подобного украшения нужно учитывать его мощность, ведь некоторые магниты могут оказать негативное влияние на технику.

Как рассказал Sputnik популяризатор науки, преподаватель физики Юрий Михайловский, опасность могут представлять неодим-железо-боровые магниты. Они обычно стального цвета. Если мы говорим про обычные магниты на холодильник — ферритовые, они создают...