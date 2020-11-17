Доктор Мясников объяснил причину отмены повторного теста на COVID-19

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, почему Роспотребнадзор ввёл новые правила, согласно которым переболевших коронавирусом можно выписывать уже после одного отрицательного ПЦР-теста.

В своём Telegram-канале медик объяснил, что инфицированный COVID-19 человек наиболее опасен для окружающих за два дня до наступления симптомов и максимально заразным становится на первые сутки после их появления.

Уже через неделю болезни риски заразить окружающих минимальны. По его словам, при выписке пациента стоит ориентироваться прежде всего на его состояние.

Последующие пять-шесть дней риски сходят на нет. После этих сроков риск заразиться крайне мал. Ещё раз: это не моё личное мнение, это данные исследований, — написал он.

Мясников напомнил, что в среднем ПЦР-тест остаётся положительным 18 дней, а у 20% переболевших — до нескольких месяцев. При этом они не являются источниками инфекции. Поэтому именно ВОЗ приняла решение отказаться от обязательного повторного тестирования ПЦР.

Ранее Мясников рассказал, что из-за панических настроений, связанных с пандемией коронавируса, люди порою прибегают к смертельно опасным способам самолечения. В частности, начинали колоть себе кроверазжижающий препарат, который находили через «безответственных знакомых — медиков». По его словам, коронавирус в 90% случаев — обычное ОРЗ, которое проходит само. Однако, чтобы не подорвать себе здоровье, «надо набраться терпения и выключить телевизор», писал NEWS.ru.