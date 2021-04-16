Доктор Мясников назвал вызывающие бессонницу привычки

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Неправильные действия и привычки человека приводят к бессоннице. Об этом заявил врач и телеведущий Александр Мясников.

В эфире телеканал «Россия 1» Мясников посоветовал людям отказаться от привычки смотреть на часы во время пробуждения, а также засыпать и просыпаться в одно и то же время, независимо от дня недели.

Организм, он как рефлекс. Как у собаки Павлова. Вы должны делать именно так, потому что, если вы засиделись вечером, тогда вставайте, не спите днем и утром: по-прежнему в семь подъем. <...> Если вы не можете заснуть ночью, а днем вас тянет ко сну, и вы легли поспать, вы не заснете и следующей ночью, — сказал врач.

Также Мясников советует не лежать днём в кровати, поскольку «кровать это рефлекс ко сну».

Если же человек не может заснуть в течение 20 минут, врач советует встать и немного походить по комнате, а потом снова ложиться. При этом не следует смотреть на экран гаджетов, пить алкоголь и начинать есть.

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