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В течение месяца произойдёт заметное сокращение распространения нового коронавируса. Такой прогноз дал врач Александр Мясников.

Эпидемия коронавируса сойдет на нет, я думаю, в течение месяца, к середине апреля, — заявил доктор.

Мясников добавил, что вирус вызывает острое респираторное заболевание, которое является сезонным явлением. Повторная волна заболеваемости может произойти осенью.

Кроме того, он призвал не поддаваться паники, так как риски равны нулю.

Журналист Владимир Соловьёв опубликовал соответствующее видео опубликовал в своём Telegram-канале.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, распространившейся из Китая. На сегодняшний день ей заразились более 219 тысяч человек по всему миру, более 8 тысяч умерли, 84 тысячам удалось выздороветь. В России диагностировано 147 случаев заболевания, большинство этих пациентов недавно вернулись из зарубежных поездок.

С 21 марта до 12 апреля в Москве будут закрыты общеобразовательные и спортивные школы, а также учреждения допобразования. В столице уже запрещены все массовые мероприятия численностью больше 50 человек. Кроме того, все приезжающим из Китая, Южной Кореи, Ирана, Италии, Франции, Германии, Испании предписывается находится в течение двух недель в режиме самоизоляции. Человеку не разрешается выходить из дома. Исключение — случаи крайней необходимости. Причём покидать жилище можно только в медицинской маске и в малолюдное время. Нарушителей выявляют, в том числе и благодаря системе камер наблюдения «Безопасный город», писал NEWS.ru.