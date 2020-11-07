Доктор Мясников назвал самый полезный и вкусный продукт

https://static.news.ru/photo/0e4dec36-2088-11eb-8c8e-fa163e074e61_660.jpg Александр Мясников Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Популярный телеведущий Александр Мясников назвал продукт, который является самым полезным, доступным и вкусным. Это селёдка, богатая «витамином молодости» омега-3, которую может позволить себе человек любого достатка.

Огромное количество омега-3 содержится в селёдке! Нам ещё говорят про сёмгу, но она должна быть дикая, а то, что продаётся сегодня в магазинах — так называемый норвежский лосось, это морская свинья, которую специально выращивают. У него даже цвет такой, будто его покрасили, — рассказал врач в эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1» .

Об удивительных свойствах селёдки, которую могут купить люди любого достатка, Мясников рассказала в рубрике «Простая еда», где отметил преимущество простых продуктов перед разнообразными яствами. Организм со временем не принимает разные изыски, так как насыщаются вкусовые рецепторы. И предпочтение отдаётся самым простым продуктам, потому что «мы знаем, что едим», пояснил доктор.

И тогда правильно пожаренная на сале картошка с луком может стать не только вкусным, но и полезным блюдом. Картофель, к слову, это тоже один из полезных продуктов, но есть его лучше с кожурой, в которой содержатся все полезные микроэлементы. Овощ сам по себе не является калорийным, но содержащийся в нём крахмал вызывает подъём сахара в крови.

К другим простым и полезным продуктам относятся кукурузная каша, фрукты и овощи в цельном виде, цельнозерновые макароны почти коричневого цвета, коричневый рис. Что касается пользы молочных продуктов, то жирность, как показывают исследования, роли не играет.

Не доказан вред от употребления жирных молочных продуктов. Поэтому ешьте что хотите. Выбор за вами, — пришёл к выводу теледоктор.

В ходе программы Александр Мясников раскрыл секрет, с помощью какого продукта сам сбрасывает вес. Это морковка — сырая и очищенная, которая позволяет получить чувство насыщения между приёмами пищи.

Ранее NEWS.ru сообщал, что главный врач московской больницы № 71 и телеведущий Александр Мясников назвал ошибки, которые россияне допускают после заражения коронавирусом. По его словам, многие сразу бегут к врачам или в аптеки, где пытаются купить различные препараты, а также стараются попасть на компьютерную томографию без назначения врача.