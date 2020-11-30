Доктор Мясников назвал самые опасные симптомы коронавируса

https://static.news.ru/photo/e92f9f90-3314-11eb-9152-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Главный врач московской больницы № 71 и телеведущий Александр Мясников перечислил наиболее опасные симптомы коронавируса, при появлении которых необходимо немедленно вызывать скорую помощь.

По словам эксперта, из-за резкого обострения ситуации боязнь COVID-19 «дошла до людей». Поэтому многие россияне стали обращаться к врачам даже без ярко выраженных симптомов коронавируса.

Врач порекомендовал звонить в скорую в случаях, когда появились одышка, заторможенность, вялость или обезвоживание, а температура тела не опускается ниже 38 градусов.

Мясников добавил, что если нет симптомов, то не следует «рваться на больничные койки». Россиянам также не нужно настаивать на госпитализации, если они не входят в группу риска, сказал медик в эфире передачи «О самом главном» на канале «Россия 1».

Ранее пульмонолог Анна Власова заявила, что даже при бессимптомном течении коронавирусной инфекции пациенту может потребоваться госпитализация. Поскольку главная опасность от коронавируса заключается в пневмонии, то лечиться дома могут те, кто чувствует себя хорошо и у кого только одностороннее поражение лёгких. Двустороннее поражение лёгких может привести к развитию острого респираторного дистресс-синдрома. Этот синдром может развиться буквально за несколько минут, и человеку понадобится подключение к ИВЛ и реанимационное лечение.

Власова добавила, что особенно опасны шестые — восьмые сутки болезни из-за цитокинового шторма. В этот период погибает больше всего пациентов. В этой связи медик призвала и тех, кто уже переболел COVID-19, проводить дополнительные обследования лёгких. По словам Власовой, вовремя проведённая диагностика поможет снизить риск возникновения таких опасных осложнений, как пневмофиброз, вирусное повреждение лёгочной ткани и даже сахарный диабет, писал NEWS.ru.