Доктор Мясников назвал различия между вакцинами от COVID-19

https://static.news.ru/photo/6a7c81b8-37a1-11eb-9d68-fa163e074e61_660.jpg Фото: Aurelien Morissard via imago-images.de/Global Look Press

Врач и телеведущий Александр Мясников сравнил существующие вакцины от коронавируса.

Как рассказал он в своём Telegram-канале, принципы вакцинации от коронавируса были разработаны ещё в 2002 году, когда возникла вспышка SARS-1, однако в тот раз вакцина не понадобилась, поскольку вирус исчез из популяции человека.

Тогда медики поняли, что вакцина должна быть направлена на «шипы» коронавируса, с помощью которых он проникает в клетки. Существующие вакцины отличаются способом, каким они нейтрализуют эти самые «шипы».

По словам Мясникова, единственная зарегистрированная и разрешённая к использованию на настоящий момент вакцина «Спутник V» основана на использовании частичек аденовирусов (не самого коронавируса).

Сходный белок этих самых «шипов» аденовируса вызывает иммунный ответ. Вырабатывающиеся к ним антитела работают уже и против «шипов» коронавируса. Надёжная, с небольшим количеством побочных явлений, обычных для любых вакцин в принципе (боль в месте инъекции, небольшое недомогание, повышение температуры), — отметил доктор.

Специалист пояснил, что бояться аденовируса не надо, так как он инактивированный, неживой. На сходном принципе разрабатываются вакцины Oxford и AstraZeneca.

Другая российская вакцина от коронавируса, «ЭпиВакКорона», это рекомбинантный белковый препарат, в котором «шип» коронавируса синтезируется искусственно, именно на него вырабатываются антитела. Подобный принцип работы у американской вакцины «Новавакс».

Вакцины, разрабатываемые Pfizer и BioNTech, а также Moderna, работают по принципу «кодировки» белкового «шипа» с помощью гена РНК, который доставляется в протеин в липидной наночастице. Ген перекодирует «шип», делая его мишенью для собственных иммунных сил, написал доктор.

Китайские вакцины Sinovac и Sinopharm, а также разрабатываемые в Индии и Казахстане препараты действуют на основе инактивированного нового коронавируса.

При проникновении коронавируса именно в дыхательные пути более перспективным является интраназальное введение, дающее местный иммунитет в том месте, где он особенно нужен. Такие вакцины также в стадии разработки, — написал Мясников.

Доктор также уточнил, что почти все препараты вводятся инъекционно, между прививками соблюдается интервал в две-три недели.

Ранее Александр Мясников рассказал о плюсах и минусах существующих тестов на коронавирусную инфекцию и сравнил их точность, писал NEWS.ru.