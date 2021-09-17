Доктор Мясников назвал правильные подходы к лечению гипертонии

Главный врач московской больницы № 71 и телеведущий Александр Мясников сообщил о том, что большинство людей, которые страдают гипертонией, неправильно подходят к своему лечению. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Россия 1», выпуск которого опубликован на YouTube. По его словам, больным необходимо «трезво оценивать ситуацию».

Мясников отметил, что люди с повышенным давлением либо стараются игнорировать заболевание, либо, наоборот, чрезмерно зацикливаются на проблеме и отказываются от активного образа жизни, измеряя показатели «каждую секунду».

У нас, по статистике, в мире 40 процентов гипертоников. Получается, каждый второй больной? С одной стороны, нет, с другой стороны, гипертония — это все инфаркты, инсульты, болезни почек, слепота. Это всё неконтролируемая гипертония, — рассказал Мясников.

По его словам, гипертоникам необходимо тренировать сердечно-сосудистую систему и раз в три месяца посещать кардиолога.

Ранее стало известно, что если у человека незначительно поднялось давление, его состояние можно облегчить при помощи простых манипуляций. Например, открыть окно и проветрить помещение или освободить себя от тесной одежды и лечь, чтобы голова была слегка приподнята. Об этом рассказала врач-кардиолог Екатерина Савченко.