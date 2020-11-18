Доктор Мясников назвал «опасным бредом» популярную схему лечения COVID-19

https://static.news.ru/photo/95e51798-295f-11eb-b740-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Главный врач московской больницы № 71 и телеведущий Александр Мясников раскритиковал схему лечения коронавируса, которую активно используют некоторые медики.

По словам доктора, неверные рекомендации по лечению ему прислали несколько пациентов, которые хотели посоветоваться с ним. Схема содержит список препаратов, которые нужно принимать в зависимости от тяжести болезни.

Так вот, эта схема (и многие подобные ей) — откровенный и опасный бред! В ней перемешано все: и комбинации антибиотиков, и кроверазжижающие, и гормоны, и БАДы, и многие другие несовместимые между собой препараты с огромным спектром побочных явлений! — написал он в Telegram-канале.

Мясников напомнил, что COVID-19 является болезнью, которая в большинстве случаев проходит сама, а для этого требуется только время и отсутствие помех иммунитету для борьбы с ней.

Доктор призвал пациентов не поддаваться панике, заставляющей принимать лекарства без разбора, а врачей — выписывать только утверждённые схемы лечения. Он подчеркнул, что показанный им список способен убить больного.

Ранее NEWS.ru писал, что Мясников рассказал о сроках наиболее высокого риска заражения коронавирусной инфекцией. Специалист отметил, что речь идёт о ранней стадии заболевания.