Доктор Мясников назвал неочевидный признак инфаркта

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал жжение вверху живота неочевидным симптомом, который может указывать на инфаркт. Как он сообщил в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1», инфаркт по этому признаку часто можно спутать с такими недугами, как язва, панкреатит или изжога.

Доктор объяснил , что часто инфаркт может быть «немым», то есть не имеющим явных признаков. По его словам, в группу риска входят гипертоники, курильщики, люди с высоким уровнем холестерина и сахара, а также страдающие ожирением.

Вы должны знать именно факторы риска, у вас повышен сахар, холестерин или давление, значит, вам надо двигаться, садиться на строгую диету, плавать, бегать, лечить гипертонию, — пояснил он.

Ранее исследователи из Южной Кореи выяснили, что кофеин способствует предотвращению попадания кальция в артерии, тем самым минимизируя риски инфаркта. С возрастом кальций плохо фильтруется организмом, а накопление этого микроэлемента в сосудах вредит организму. Стенки различных аорт и других сосудов сердечной системы покрываются «бляшками» из кальция, из-за этого ухудшается ток крови и повышается риск закупоривания сосудов.

Как показали данные исследования, у испытуемых, пьющих от трёх до пяти чашек кофейного напитка, в артериях на 40% меньше кальция. У тех, кто пьёт максимум одну чашку в день, этот показатель снижается всего на 23%.