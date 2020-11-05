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Доктор Мясников нашёл способ, как не стать «лёгкой добычей коронавируса»

20:59, 05 ноября 2020 856
Александр Мясников Александр Мясников Фото: Доктор Мясников/facebook.com

Главный врач московской больницы № 71 и телеведущий Александр Мясников дал совет, как не стать «лёгкой добычей коронавируса».

По словам эксперта, люди в возрасте, находящиеся в группе риска, часто имеют избыточный вес. Поэтому им необходимо сбросить 10–15 килограммов. Мясников посоветовал больше двигаться и ежедневно заниматься физическими упражнениям.

Ничто так не стимулирует иммунитет, как физическая нагрузка, — сообщил в Instagram врач.

Ведущий рекомендовал также заниматься закаливанием, соблюдать санитарно-гигиенические меры, избегать толпы и выдерживать социальную дистанцию. Кроме того, по его мнению, нужно принимать ровно столько лекарств, чтобы держать артериальное давление, уровень холестерина и сахара «в узде».

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В последнем пункте Мясников обратил внимание на то, что стопроцентной эффективной лекарственной профилактики от коронавируса не существует, однако имеются вспомогательные средства — цинк, витамин С и витамин D, может, и не окажут такой пользы, но уж точно не навредят.

Ранее Александр Мясников осудил панику, вызванную распространением COVID-19, и рассказал о своём прогнозе развития ситуации. По его мнению, коронавирус останется спутником человечества навсегда, заняв своё место в сонме других вирусов. При этом, по словам медика, сейчас «подступы» к медучреждениям забиты людьми, которым помощь докторов вообще не требуется, многие пытаются получить направление на компьютерную томографию, не нужную в их ситуации, писал NEWS.ru.

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