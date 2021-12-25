Доктор Мясников напомнил, когда появляются антитела после вакцинации

Известный врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о механизме возникновения антител после прививки в своём Telegram-канале. Мясников напомнил, что антитела после второй дозы вакцины появляются через три недели. Также врач сообщил, что вакцина способна противостоять новому штамму «омикрон».

Ещё раз напоминаю: после 2-й дозы вакцины защитные антитела появляются через 3 недели приблизительно. После ревакцинации 3-й дозой увеличение уровня защитных антител также через 2-3 недели. Учитывая, что рост может пойти уже в феврале, особенно медлить не стоит. Хорошие новости для переболевших. У них вакцинация даёт особенно стойкий эффект, и, вероятно, даже и к «омикрону», — отмечает Мясников.

Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко сообщил, что эффективность «Спутника V» против «омикрона» немного снизилась. При этом, согласно исследованиям, при ревакцинации препарат по-прежнему даёт защиту от нового штамма коронавируса.

Руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов центра им. Гамалеи Владимир Гущин сообщил, что новый штамм коронавируса «омикрон» начинает очень быстро вытеснять ранее доминирующую «дельту».

За минувшие сутки в России выявлен 23 721 новый случай заражения коронавирусом. Таким образом, этот показатель стал минимальным с ноября.