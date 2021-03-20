Доктор Мясников дал три простых совета заболевшим россиянам

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Три простых совета, которые нужно знать заболевшим россиянам, дал в эфире телеканала «Россия 1» врач и телеведущий Александр Мясников.

В первую очередь специалист призвал во время болезни внимательно отнестись к своему питанию. По словам Мясникова, человек «ложкой, ножом и вилкой конструирует своё здоровье».

Я говорил: не ешьте ничего белого (мучного и сладкого. — NEWS.ru), обязательно включите в рацион полкило овощей и фруктов. Вот вы даже болеете инфекционной болезнью и невольно начинаете питаться по-другому — уже организм что-то принимает, а что-то нет, - отметил врач.

Во-вторых, Мясников посоветовал изменить образ жизни, внедрить физические упражнения, которые стимулируют работу организма в целом.

Вы должны двигаться, вы должны пользоваться любым моментом. Лучше бежать, чем идти. Лучше идти, чем стоять. Лучше стоять, чем сидеть. Лучше сидеть, чем лежать. Движение — это жизнь, — заявил эксперт в области здоровья.

Ну и, наконец, если предыдущие рекомендации не помогли, больному следует отправиться на приём к врачу.

Ранее Мясников перечислил продукты, приводящие к раку. По его мнению, частое употребление выпечки и макарон в конечном итоге может привести к возникновению онкологических заболеваний. Об этом писал NEWS.ru.