Доктор медицинских наук Шафалинов: ПЦР-тесты — надувательство

ПЦР-тестирование — не более чем надувательство, за которое граждане России вынуждены платить из своего кармана, рассказал в интервью «Царьграду» доктор медицинских наук Владислав Шафалинов. По его словам, ПЦР-тесты должны быть абсолютно бесплатными для россиян. Он подчеркнул, что если государство требует что-то от своих граждан, оно должно и обеспечивать этим.

Безусловно, если это такая коммерческая тема, то на этом обязательно кто-нибудь заработает. Тут не без этого. Поэтому, если это государственное регулирование, то оно должно быть за счёт государства. Хотя, к сожалению, это тоже из кармана налогоплательщиков, то есть нас, в конечном итоге берётся, — заявил специалист.

Врач убеждён, что в течение 2022 года «бум» на ПЦР-тестирование спадёт, при этом он добавил, что тесты на COVID-19 признаны неэффективными и многие врачи уже говорили об этом.

Его уже признали неэффективным. Я не понимаю, почему это замалчивают у нас, — добавил он.

3 февраля генеральный прокурор РФ Игорь Краснов поручил региональным прокурорам проверить обоснованность цен на ПЦР-тесты, определяющие наличие коронавирусной инфекции, сообщили в пресс-службе контролирующего органа. До этого на проблему обратили внимание в российском правительстве и Кремле. По данным ряда журналистов, цены на ПЦР-тесты в некоторых аптеках выросли в четыре раза.

Ранее журналисты обратились к пресс-секретарю президента РФ Дмитрию Пескову, указав на тот факт, что в некоторых аптеках стоимость тестов на коронавирус возросла до двух тысяч рублей, при этом изначально они стоили всего 500 рублей.