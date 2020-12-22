Доктор Комаровский рассказал, что делать для защиты от COVID-19

https://static.news.ru/photo/3736c770-4483-11eb-b744-fa163e074e61_660.jpg Евгений Комаровский Фото: komarovskiynet/facebook.com

Чтобы защититься от нового, британского штамма коронавируса, достаточно соблюдать уже имеющиеся предписания. Об этом заявил врач и телеведущий Евгений Комаровский.

Ранее сообщалось, что в Великобритании была обнаружена разновидность коронавируса, которая получила название VUI-202012/01. Штамм оказался на 70% более заразным, чем предыдущие штаммы.

Сама информация о том, что новый штамм на 70% заразнее известных ранее, нуждается в подтверждении, считает Комаровский. По его словам, при столь ограниченном количестве случаев сложно оценить заразность распространения вируса. При этом на его распространение могли повлиять и природные условия, и индивидуальные особенности пациентов.

Комаровский также пояснил, что более высокий уровень заразности штамма означает, что для того чтобы получить вирус, нужна меньшая инфицирующая доза. Он также рассказал, что нужно сделать, чтобы уменьшить вероятность вдохнуть большое количество вирусов.

Использовать маски, держаться подальше от людей, не находиться в помещениях, где много народу и мало кислорода, то есть где нет вентиляции воздуха, — цитирует его РИА Новости.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Комаровский назвал единственный способ укрепить иммунитет. По его словам, это активный образ жизни. Врач добавил, что нет ни одного фармакологического средства, которое могло бы повысить иммунитет. Он также раскритиковал привычку некоторых родителей пичкать детей антибиотиками при малейшем насморке.