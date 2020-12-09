Доктор Комаровский назвал единственный способ укрепить иммунитет

https://static.news.ru/photo/5a71028a-3a30-11eb-8d6c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Врач и телеведущий Евгений Комаровский назвал единственный способ укрепить иммунитет. По его словам, это активный образ жизни.

Все лекарства якобы для иммунитета — это развод, это фуфломицины, это бизнес на людской неграмотности, — в эфире своего YouTube-шоу заявил доктор.

Комаровский добавил, что нет ни одного фармакологического средства, которое могло бы повысить иммунитет. Он также раскритиковал привычку некоторых родителей пичкать детей антибиотиками при малейшем насморке.

По мнению врача-педиатра, укрепить иммунитет может активный образ жизни: физические нагрузки, контрасты температур и хорошее настроение.

Эксперт считает, что из-за того, что многие дети после рождения попадают в практически стерильную среду, их иммунная система недополучает нагрузку. Впоследствии это приводит к аутоиммунным заболеваниям и аллергиям. Среди продуктов, которые могут помочь в решении этой проблемы, Комаровский выделил кисломолочные напитки.

Ранее вирусолог Андрей Плотников назвал специальную диету, которая послужит профилактикой от коронавирусной инфекции во время новогодних праздников. По словам эксперта, правильно подобранная система питания поможет укрепить иммунитет, повысить гемоглобин, а также восполнить дефицит питательных веществ и витаминов.

Плотников рассказал, что в России пациентам с коронавирусом прописывают лечебную диету «Стол № 11», однако её можно использовать и в ходе приготовлений к новогоднему столу. Пищу следует принимать пять раз в день. При этом из рациона нужно исключить жирную и жареную еду. Рекомендуется отказаться от любого масла, алкоголя и сладостей. Блюда можно готовить в тушёном, запечённом или отварном виде, писал NEWS.ru.