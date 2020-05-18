Доктор Комаровский назвал ошибку в использовании санитайзеров

https://static.news.ru/photo/b475faea-745d-11ea-9803-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Телеврач Евгений Комаровский предостерёг россиян от ошибок при использовании средств дезинфекции рук. Санитайзер должен воздействовать на кожу не менее 30 секунд.

По словам врача, Всемирная организации здравоохранения (ВОЗ) подробно описала правила гигиены во время пандемии коронавируса, но телеканалы не пропагандируют их в прайм-тайм. Комаровский выпустил своё видео в YouTube.

Медик отметил, что для эффективной дезинфекции нужно вылить на руку не менее трёх миллилитров санитайзера, чтобы жидкость не испарилась быстрее необходимых 30 секунд.

Естественно, спирт должен коснуться всей поверхности руки, — цитирует Комаровского РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, телеврач Комаровский допустил, что человек, находящийся в состоянии алкогольного опьянения или похмелья, скорее всего, не заразится коронавирусной инфекцией.