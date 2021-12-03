Доктор Комаровский развенчал миф о пунктах вакцинации в ТЦ

Врач и телеведущий Евгений Комаровский развенчал миф об антисанитарии в пунктах вакцинации от коронавируса в торговых центрах. По словам медика, всё зависит от самих посетителей и от того, как они соблюдают меры противоэпидемической безопасности. В частности, речь идёт о масках и социальной дистанции. Об этом специалист рассказал в эфире телеканала «Украина 24».

Комаровский отметил, что вакцинация не требует фармакологической подготовки и дополнительных анализов, если у человека нет «очевидных, понятных болезней».

Если вы не чувствуете себя больным, если у вас нет температуры выше 38, если вы можете своими ногами дойти до центра вакцинации, то вас можно прививать без всяких предварительных условий, — сказал врач.

Он подчеркнул, что такие утверждения не являются его личной позицией — это мнение ВОЗ и медиков во многих странах мира. Комаровский также заметил, что во многих пунктах вакцинации, помимо самих препаратов от коронавируса, есть и лекарства от аллергических реакций, поэтому того же отёка Квинке можно не опасаться, если вакцина даст непредвиденную реакцию.

По логике, человека можно прививать где угодно: в автобусе, в трамвае, в торговом центре, <...> но в процессе вакцинации, особенно в условиях эпидемии, должны быть соблюдены элементарные противоэпидемические нормы, — добавил врач.

Ранее профессор Института психологии РАН Тимофей Нестик заявил, что медики могут распространять мифы о вакцинации, поскольку ищут эмоциональную поддержку на фоне собственных психологических травм, нанесённых пандемией коронавируса. По его словам, в такой ситуации они теряют точку опоры, как и люди без медицинского образования.

Летом 2021 года Институт психологии РАН провёл опрос, показавший, что две трети россиян отказались от прививок, поскольку такой совет им дали знакомые врачи. Нестик считает, что подобную позицию медиков можно объяснить уровнем знаний, специализацией, снижением социального доверия или негативным опытом перемен.

В вопросе прививок россияне часто прислушиваются к мнению знакомых врачей, подчеркнул профессор. Он считает важным, чтобы специалисты рекомендовали вакцинироваться и популяризировали прививочную кампанию.