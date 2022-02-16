Доктор Комаровский рассказал о способах домашнего лечения «омикрона»

Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал о методах домашнего лечения при заражении «омикрон»-штаммом коронавируса. В эфире телеканала «Украина 24», запись которого доступна на YouTube-канале доктора, он запретил при лечении дома принимать антибиотики и другие серьёзные препараты, а также ограничить постельный режим.

Если вы можете встать и пройтись, можете сидеть, то надо двигаться, более того — не лежать в одном положении, — подчеркнул Комаровский.

Он также рекомендовал воздержаться от еды при отсутствии аппетита, а в противном случае отдать предпочтение «чему-то лёгкому, полужидкому и углеводному». Также следует пить много жидкости, регулярно проветривать помещение, поддерживая температуру не более 20 градусов и влажность воздуха в пределах 40–60%.

Ранее врач-терапевт Алексей Хухрев предупредил, что приём антибиотиков и разжижающих кровь средств без назначения врача может привести с нежелательным последствиям, в то время как самолечение коронавируса он назвал «главной ошибкой» граждан. Помимо этого, Хухрев посоветовал не принимать без особой необходимости жаропонижающие при температуре ниже 39 градусов и не практиковать лечение COVID-19 алкоголем, поскольку спиртное даёт ещё большую нагрузку на и без того страдающую иммунную систему.