Доктор Комаровский рассказал о симптомах пневмонии

https://static.news.ru/photo/6d41849c-7a32-11eb-9678-96000091f725_660.jpg Евгений Комаровский Фото: uakomar/instagram.com

Теледоктор Евгений Комаровский перечислил главные признаки, которые позволяют заподозрить развитие пневмонии. Основным из них он назвал кашель.

Плохой с точки зрения здоровья выглядит и ситуация, когда невозможно сделать глубокий вдох без того, чтобы не вызвать приступ кашля. Об этом Комаровский рассказал в посте, который разместил на своей странице в Instagram.

Он также отметил выраженную бледность кожи на фоне других симптомов ОРВИ и одышку при невысокой температуре тела. Любая «простудная болезнь», которая длится более семи дней, может указывать на развитие воспаления лёгких. Ещё одним симптомом является ситуация, когда парацетамол или ибупрофен не помогают при высокой температуре.

Знание этих признаков необходимо для того, чтобы не тянули с обращением за медицинской помощью, — подчеркнул специалист.

Ранее NEWS.ru сообщал, что более 95% летальных исходов внебольничных пневмоний приходятся на детей раннего возраста. Об этом сообщил заместитель руководителя по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов. Он подчеркнул, что, по данным ВОЗ, в 2019 году пневмония убила около одного миллиона детей.