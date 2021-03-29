Доктор Комаровский рассказал о правильном лечении насморка

https://static.news.ru/photo/25593786-90a0-11eb-b24c-96000091f725_660.jpg Фото: J.M. Guyon - Copyright 2013/Global Look Press

Доктор и телеведущий Евгений Комаровский на своей официальной странице в социальной сети рассказал о важных принципах симптоматического лечения насморка. По его словам, пристальное внимание необходимо в первую очередь обратить на два фактора.

Во-первых, сказал Комаровский, важно следить за воздухом. Чем он суше, тем более активно в него переходят водяные пары из слизи. При этом чем воздух теплее, тем активнее слизь высыхает. Как подчеркнул Комаровский, при лечении насморка нельзя давать «слизи засохнуть».

Фактор 2 — реология крови. В ситуации, когда имеет место сгущение крови, происходит снижение активности кровообращения в слизистых оболочках. Соответственно, снижается и способность слизистых оболочек синтезировать нормальную слизь. То есть имеется прямая связь между реологией крови и реологией слизи. Другими словами, чем гуще кровь, тем гуще слизь. Как проще не допустить сгущения крови? Ответ прост — больше пить, — сообщил врач в Instagram.

Комаровский добавил, что обильное питьё является вторым способом реализации главного правила симптоматического лечения насморка.

Ранее NEWS.ru передавал, что доктор сообщил, как избавиться от навязчивого кашля, который возникает после коронавируса. По его словам, таблетками вылечить такой кашель нельзя.