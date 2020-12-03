Доктор Комаровский рассказал о пользе сна на животе при коронавирусе

https://static.news.ru/photo/1e47b346-3579-11eb-ac47-fa163e074e61_660.jpg Фото: unsplash.com

Врач Евгений Комаровский рассказал о пользе сна на животе во время протекания коронавируса.

По его словам, положение на животе — это очень эффективный метод активизации воздухообмена в лёгких. В особенности такой сон полезен при протекании COVID-19 в тяжёлой форме.

Вирус поражает задние отделы лёгких: когда человек лежит на животе, воздухообмен активизируется в отделах, которые наиболее воспалены. Это значительно улучшает состояние человека, — отметил Комаровский на своём YouTube-канале.

Врач также посоветовал спать на животе при возникновении любой одышки или поражении лёгких. Однако не все люди могут комфортно находиться в таком положении длительное время. Речь идёт о тех пациентах, чей живот слишком большой.

На этот случай доктор Комаровский припас отдельный совет. Как правило, все пружинные ортопедические матрасы сделаны на «змейке», которую можно открыть. Оттуда можно вынуть все пружины на уровне живота.

Ранее NEWS.ru писал, что Комаровский рассказал, какие народные советы по лечению коронавируса являются «самыми глупыми».

По словам специалиста, ему пришло уже два письма о том, что защититься от COVID-19 можно при помощи регулярного смазывания носа ватными палочками, смоченными в хозяйственном мыле.