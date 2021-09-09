Доктор Комаровский рассказал, как ухаживать ночью за больным ребёнком

Врач и телеведущий Евгений Комаровский дал рекомендации по уходу за ребёнком при острых инфекционных болезнях, отметив, что главной их особенностью является ухудшение состояния ночью. Родителям рекомендуется тщательно подготовиться к ночи с больным ребёнком, регулярно измерять ему температуру и давать пить. Об этом он написал в своём Instagram-аккаунте.

Специалист подчеркнул , что принципиальной особенностью болезней, особенно у детей, является ухудшение состояния ночью: если ребёнок плохо чувствует себя вечером, то за ночь его состояние не улучшится. Поэтому родителям рекомендуется тщательно подготовиться к ночи с больным ребёнком, распределить между собой обязанности по наблюдению за ним, а также поддерживать в комнате оптимальную влажность и температуру и обеспечить ребёнка достаточным количеством питья.

Любой ночной плач, всхлип, звук — повод подойти и напоить. Если не просыпается более трех часов — будить и поить. Если нет мочеиспускания более трех часов — будить и поить, — написал Комаровский.

Кроме того, на протяжении всей ночи необходимо постоянно измерять температуру тела ребёнка, заранее разобраться с лекарственной формой и дозами жаропонижающих средств, а также следить за носовым дыханием ребёнка.

Ранее Комаровский рассказал, что новый штамм коронавируса «дельта» распространяется через поверхности с той же активностью, что и штамм «альфа», но основным путём передачи коронавируса остается аэрозольный. Поэтому возможности заражения через поверхности опасаться не нужно, тем более что после почти двух лет пандемии люди уже научились обрабатывать поверхности так, чтобы на них не осталось вируса.