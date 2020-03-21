https://static.news.ru/photo/987227b6-6b83-11ea-8028-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jörg Carstensen/Global Look Press

Врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский рассказал, что дети, как правило, легче переносят заражения вирусами. COVID-19 у маленьких пациентов, по его словам, имеет такие же симптомы, что и ОРВИ.

При заражении коронавирусом у детей часто бывают рвота и диарея. Опасность заключается в том, что возбудитель болезни длительное время выделяется с испражнениями, — сказал он в видеозаписи, размещённой в Instagram.

Он также отметил, что почти все случаи гибели детей от COVID-19 были связаны с тяжёлыми патологиями, не имеющими отношения к вирусу.

Как писал NEWS.ru, по данным Роспотребнадзора, в настоящее время в России более 36 тысяч человек находятся под медицинским контролем из-за коронавируса. С начала года их было более 82 тысяч. С 31 декабря сотрудники ведомства для недопущения завоза коронавирусной инфекции в страну в пунктах пропуска на госгранице досмотрели порядка 4,7 млн человек, из них 398 тысяч — граждане, прибывшие из Китая.

ВОЗ объявила пандемией вспышку коронавирусной инфекции COVID-19 11 марта. По последним данным, по всему миру заразились более 277 тысяч человек, более 11 тысяч из них умерли. В России зарегистрировано 253 заражённых.