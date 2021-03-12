Ошибиться невозможно: доктор Комаровский рассказал, как распознать COVID

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Заразившийся коронавирусом человек практически наверняка распознает в себе болезнь. Такое мнение высказал врач и телеведущий Евгений Комаровский.

По его словам, у каждого есть личный опыт столкновения с ОРЗ и человек знает, по какому сценарию обычно протекает болезнь. Поэтому, столкнувшись в COVID-19, он сразу поймёт: так болеть раньше не доводилось.

Как вам легко поставить себе диагноз «коронавирусная инфекция»? Как только вы ей заболеете, вы поймёте, что ничего подобного с вами раньше не было, — сказал Комаровский.

В интервью для YouTube-канала «Vласть vs Vлащенко» медик рассказал о собственном опыте. Заразившись коронавирусом, он очень много спал и полностью потерял обоняние. Об этом характерном симптоме он узнал, когда домочадцы привезли домашнюю колбасу из деревни.

Оказалось, врач не любит, когда колбаса сильно воняет чесноком. В тот раз он расхваливал деликатес, будучи уверенным, что на этот раз запаха нет. Супруга же удивилась, заявив, что в доме дышать от чеснока нечем.

Я рванул к холодильнику, достал банку с горчицей, засунул туда нос — не пахнет. И тогда я понял, что он пришёл ко мне, — поделился Комаровский своей «встречей» с коронавирусом.

Ранее, как писал NEWS.ru, Комаровский перечислил главные признаки, которые позволяют заподозрить развитие пневмонии. Основным из них он назвал кашель.