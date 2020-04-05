Доктор Комаровский рассказал, что будет делать, если заразится COVID-19

https://static.news.ru/photo/cc414246-771a-11ea-bef2-fa163e074e61_660.jpg Евгений Комаровский Фото: komarovskiynet/facebook.com

Врач и телеведущий Евгений Комаровский заявил, что в случае обнаружения у себя симптомов коронавируса в первую очередь предупредит о этом своих сотрудников.

По его словам, он останется лечиться дома. Для этого телеведущий наварит чаёв и компотов, чтобы «пить, пить, пить» их, а также будет есть много фруктов.

В случае дискомфорта в горле Комаровский намерен воспользоваться соответствующими таблетками, а если поднимется температура — примет парацетамол. Кроме того, врач сообщил, что будет проверять, не превышает ли комнатная температура 20 градусов и уровень влажности в помещении.

Ничего другого делать не буду, — заявил он на своём YouTube-канале.

Ранее NEWS.ru писал о том, что под медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирус в настоящее время в российских регионах находятся 198 124 человека, проведено почти 700 тысяч тестов на COVID-19.