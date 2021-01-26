Доктор Комаровский перечислил самые опасные последствия коронавируса

https://static.news.ru/photo/8f4b4aca-5fbe-11eb-be0c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал, к каким опасным последствиям может привести коронавирусная инфекция.

По словам специалиста, в настоящее время появилось понятие «постковид» или «длинный ковид». Это синдром, когда даже после окончания борьбы иммунной системы с вирусом здоровья у переболевшего пациента нет.

Пока вирус размножался в организме, произошли очень серьёзные изменения со стороны почти всех других внутренних органов. Сколько нужно времени на то, чтобы это всё восстановилось — на этот вопрос ответа нет, — цитирует РИА Новости Комаровского.

Врач отметил, что COVID-19 поражает сосуды, нервную ткань, клетки головного мозга, возникают нарушение кровоснабжения и микрокровоизлияния. Эксперт разделил проявления «постковида» на несколько групп.

В первую он включил симптомы со стороны органов дыхания. Комаровский пояснил, что нет ничего удивительного в одышке, кашле, нехватке воздуха. Даже пульсоксиметр может показывать нормальные значения, но пациент, несмотря на это, испытывает нехватку воздуха.

Доминирующим симптомом является ощущение слабости, которая проявляется в нежелании что-то делать. Этот симптом очень волнительный, потому что является причиной серьёзных конфликтов в семье. Например, человеку напоминают, что он давно выздоровел, но всё ещё «целыми днями лежит».

Другая группа симптомов демонстрирует поражение нервной системы. К ним специалист отнёс психические расстройства, невозможность строить логические цепочки, проблемы со сном, нарушения памяти. Также он напомнил об обонятельных галлюцинациях и проблемах с ощущением вкусов.

Ранее пульмонолог Анна Власова заявила, что даже при бессимптомном течении коронавирусной инфекции пациенту может потребоваться госпитализация. Поскольку главная опасность от коронавируса заключается в пневмонии, то лечиться дома могут те, кто чувствует себя хорошо и у кого только одностороннее поражение лёгких. Двустороннее поражение лёгких может привести к развитию острого респираторного дистресс-синдрома. Этот синдром может развиться буквально за несколько минут, и человеку понадобится подключение к ИВЛ и реанимационное лечение.

Власова добавила, что особенно опасны шестые — восьмые сутки болезни из-за цитокинового шторма. В этот период погибает больше всего пациентов. В этой связи медик призвала и тех, кто уже переболел COVID-19, проводить дополнительные обследования лёгких. По словам Власовой, вовремя проведённая диагностика поможет снизить риск возникновения таких опасных осложнений, как пневмофиброз, вирусное повреждение лёгочной ткани и даже сахарный диабет, писал NEWS.ru.