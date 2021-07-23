Доктор Комаровский ответил на вопрос, что лучше — переболеть или привиться

Доктор Евгений Комаровский ответил на вопрос, что лучше: переболеть, или вакцинироваться. Врач в интервью, опубликованном на YouTube канале «Власть vs Влащенко», сравнил антитела после болезни и после вакцинации с дракой в переулке.
Когда вы говорите: что лучше, переболеть, или провакцинироваться? Разница, прямо следующая: вы встретились в тёмном переулке с людьми и устроили там мордобой, и вам естественно накостыляли по-полной, а может быть даже прибили. Количество антител, которое образуется после прививки, больше, чем после болезни! — заявил Комаровский.
При этом доктор предупредил, что переболевший может заразиться повторно, так же как люди, которые привились. Главным фактором в этом случае станет качество и количество антител в организме человека.
Ранее Организация Объединённых Наций (ООН) призвала Китай и другие страны сотрудничать со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) по вопросу расследования причин появления коронавирусной инфекции. Об этом заявил представитель генсека ООН Фархан Хак.