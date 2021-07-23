Доктор Комаровский ответил на вопрос, что лучше — переболеть или привиться

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В Москве от коронавируса привились около 1 млн граждан пенсионного возраста. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По словам Собянина, никаких тяжёлых последствий после прививки у людей не последовало. Напротив, пожилые люди заражаются реже и болезнь у них протекает легче. Поэтому я бы ещё раз обратился к...