Доктор Комаровский опроверг эффективность чёрных масок

https://static.news.ru/photo/54d8397a-7a09-11ea-abec-fa163e074e61_660.jpg Евгений Комаровский Фото: instagram.com/uakomar

Врач и телеведущий Евгений Комаровский развеял миф об эффективности «чёрных противовирусных» масок. По его словам, рекламируемые в Сети средства с угольными фильтрами не более эффективны, чем обычные медицинские маски.

Маски с любыми фильтрами — это чистой воды развод, — заявил специалист на своём YouTube-канале.

Он отметил, что «чёрные противовирусные» маски никак не спасают от коронавируса, хотя их преподносят в качестве многоразовых средств, которые можно стирать и срок годности которых составляет два месяца.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Евгений Комаровский посоветовал пользоваться средством для мытья посуды, если рядом не оказалось мыла и нужно срочно продезинфицировать руки. По словам Комаровского, упаковку жидкого моющего средства удобно взять в дорогу или на дачу, где может не оказаться обычного мыла.