Доктор Комаровский оценил шанс повторно заразиться коронавирусом

https://static.news.ru/photo/173eba28-6ad9-11eb-9ab7-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал, что вероятность повторно заболеть COVID-19 очень мала.

По словам эксперта, доказанных случаев повторного инфицирования всего несколько десятков на весь мир. При этом многие пациенты жалуются на симптомы инфекции после того, как уже переболели коронавирусом.

Если вы переболели, то ближайшие год-полтора шансов повторно заразиться у вас мало, — написал в Instagram Комаровский.

Ранее руководитель Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург допустил шанс повторного заболевания COVID-19 только в случае, если в первый раз вирус был перенесён «на ногах».

При этом он добавил, что появляющуюся информацию якобы о повторных случаях заражения коронавирусом принимать во внимание нужно, но «относиться к ней как к научно достоверному факту пока рано». Эксперт уточнил, что люди, перенёсшие коронавирус в бессимптомной форме, иммунитет к инфекции не выработали, поэтому им необходимо вакцинироваться, так как они могут в такой же лёгкой форме заболеть и второй, и третий раз, писал NEWS.ru.