Доктор Комаровский объяснил, почему перчатки не защитят от коронавируса

https://static.news.ru/photo/2db61ad6-9789-11ea-905e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Доктор и телеведущий Евгений Комаровский объяснил, для чего на самом деле предназначены медицинские перчатки и почему они не защитят рядовых граждан от коронавируса. Этой теме врач-педиатр и кандидат медицинских наук посвятил отдельный выпуск на своём YouTube-канале.

Медицинские резиновые перчатки придуманы, чтобы защитить руки человека, который контактирует с кровью или выделениями другого человека, от болезней, которые передаются с помощью крови! Когда руки в крови, то, естественно, он рискует собственной жизнью. Смысл перчаток для рядового человека, который вышел в магазин, вообще непонятен! — пояснил Комаровский.

Он добавил, что не имеет значения, попал вирус на поверхность перчаток или кожу рук, так как заражение происходит через слизистые оболочки, до которых человек может случайно дотронуться. Кроме того, он обратил внимание на проблемы с утилизацией этих медицинских изделий.

Ранее Комаровский объяснял, в чём отличие разных медицинских масок друг от друга и в каких случаях их стоит носить, а когда это бессмысленно.

Обязательное ношение медицинских перчаток и масок при появлении в общественных местах ввели в России и других странах мира в качестве меры против распространения коронавирусной инфекции. При этом ещё в конце февраля Всемирная организация здравоохранения выпустила рекомендации о ношении медицинских масок. Из них следует, что надевать эти средства защиты необходимо лишь людям с «простудными симптомами». Обычные марлевые маски нужны, чтобы больной при кашле или чиханье не сильно распространил инфекцию вокруг себя. Причём такие средства защиты рекомендуется выбрасывать спустя два часа использования, писал NEWS.ru.