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Общество ждут серьёзные изменения после пандемии коронавируса. Об этом рассказал врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский.

По мнению медика, сложившаяся сейчас ситуация с COVID-19 изменит отношение людей к вирусам. Комаровский считает, что вакцинация и гигиена расслабили общество и привели к тому, что инфекционные заболевания перестали быть главной проблемой для человечества.

Эксперт добавил, что пока неясно будущее коронавируса. К концу 2020 года будет понятно, насколько вырабатывается иммунитет у переболевших, и насколько меняется сама инфекция.

Если вирус изменяется мало, то будет очень перспективна вакцинация. Если антитела держатся много лет, как после кори, тогда вакцинация вообще не будет нужна — мы закроем эту тему, — пояснил педиатр в видео, которое он опубликовал в YouTube.

Комаровский уверен, что после пандемии коронавируса население изменит отношение к инфекционным больницам, а власти создадут запасы защитных средств на случай новых вспышек заболеваний.

По мнению телеведущего, из-за приема антибиотиков на фоне COVID-19 многим людям они перестанут помогать, а чрезмерное применение дезинфицирующих средств и антисептиков станет причиной аллергии у большого количества людей.

Ранее президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль высказал мнение, что ситуация с распространением коронавируса в РФ должна улучшиться через два-три месяца. Врач не считает, что на распространение COVID-19 в России существенно повлияли приезжие из других стран. Также Рошаль добавил, что в стране почти в 80% случаев заболевание протекает в лёгкой форме. Положительным моментом эксперт назвал и то, что после выздоровления у людей появляется иммунитет к этому вирусу.

По последним данным, во всём мире COVID-19 заразились свыше 671 тысячи человек, умерли более 30 тысяч, выздоровели около 145 тысяч.

В России к 29 марта зарегистрированы 1534 случая коронавирусной инфекции, 64 человека выписаны из больницы, 8 заболевших скончались.

В Москве число случаев COVID-19 превысило 1000. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин. Также специалисты наблюдают за состоянием 182 702 россиян. Чиновник пообещал чрезвычайно жёстко контролировать соблюдение карантина горожанами, которые проходят амбулаторное лечение лёгкой формы коронавирусной инфекции.