Доктор Комаровский назвал опасный метод народной медицины

https://static.news.ru/photo/3993f7fc-6195-11eb-8b55-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Врач и телеведущий Евгений Комаровский назвал опасным один из популярных методов народной медицины.

Эксперт запретил использовать горячую картошку в качестве средства ингаляции для ребёнка.

Если бы вы видели, какое количество детей с ожогами дыхательных путей поступает в больницы после этих ингаляций над горячим, то у вас бы волосы встали дыбом, — рассказал врач в своём канале на YouTube.

Данный метод неэффективен и должен быть запрещён в цивилизованных странах. Он сравнил родителей, заставляющих детей дышать над картошкой с теми, кто бьёт своего ребёнка ремнём.

Это одинаково преступно, — заключил медик.

Ранее Евгений Комаровский прокомментировал появившееся в Интернете видео, на котором называющий себя медицинским работником Александр Колосов рассказывает, что излечиться от коронавируса можно за один день, вдыхая пары водки. Предложенный метод лечения педиатр назвал «несусветной глупостью». Также он обратил внимание на многочисленные профессиональные ошибки в рассказе мужчины, которые заставляют усомниться в том, что он действительно является медиком, писал NEWS.ru.