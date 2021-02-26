Доктор Комаровский назвал худшие способы укрепления иммунитета

https://static.news.ru/photo/85901098-787c-11eb-8114-96000091f725_660.jpg Фото: Ilya Galakhov/Global Look Press

Теледоктор Евгений Комаровский раскритиковал популярные способы укрепления иммунитета. В частности, это народные средства, такие как лук и чеснок.

К худшим способам защитить иммунитет относятся БАДы, иммуномодуляторы, эхинацея и элеутерококк.

Врач уверен, что во всех вышеперечисленных способах нет смысла. Это всё равно что пользоваться амулетами от вирусов и гомеопатией, написал специалист на своей странице в Instagram.

Помогут иммунитету, по мнению Комаровского, отказ от вредных привычек, полноценное питание, сон и умеренные физические нагрузки. Хорошо воздействуют на иммунитет положительные эмоции. Но самый эффективный метод — это вакцинация.

Ранее NEWS.ru сообщал, что переизбыток фруктозы в организме может препятствовать правильному функционированию иммунной системы. Такое наблюдение сделали специалисты из Университета Суонси, Бристольского университета и Института Фрэнсиса Крика в Лондоне.