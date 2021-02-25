Доктор Комаровский нашёл пользу в защитных масках на морозе

https://static.news.ru/photo/6cdbe5f6-773f-11eb-8c47-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Врач и телеведущий Евгений Комаровский нашёл пользу в том, чтобы носить медицинскую маску на морозе.

Он обратил внимание на то, что некоторые закрывают лицо шарфом. Это позволяет избежать спазма сосудов и нарушения кровообращения слизистой, которые возникают при замерзании носа. Тёплый выдыхаемый воздух задерживается возле носа и согревает его. В этом смысле защитная маска вполне полезна: она выполняет те же функции, что и шарф.

Не давать носу замёрзнуть — это профилактика переохлаждения, поскольку нос тогда лучше выполняет свои функции, — рассказал Комаровский в видео, опубликованном на его YouTube-канале.

Он добавил, что закрывать нос рекомендуется при температуре ниже минус 10 градусов.

Впрочем, уточнил теледоктор, это не имеет отношения к профилактике коронавируса. По противоэпидемическим соображениям, утверждает он, маска на улице не нужна. Требования носить её на открытом воздухе медик назвал дискредитацией медицинской науки.

Из-за таких вот требований люди начинают крайне скептически относиться к профилактике. Они видят явную глупость, абсурдность вот этих рекомендаций и, естественно, перестают верить во всё остальное, — констатировал Комаровский.

Врач назвал глупостями предписания носить на улице маски, отметив, что не понимает смысла этого. Средства индивидуальной защиты, подчеркнул он, необходимы лишь там, где невозможно соблюдать социальную дистанцию и нет вентиляции воздуха.

Ранее доктор Комаровский ответил на вопрос телезрителей, надо ли переболевшим коронавирусом прививаться от инфекции. Как писал NEWS.ru, телеведущий считает, что вакцинация необходима абсолютно всем, включая тех, кто уже переболел.