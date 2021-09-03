Доктор Комаровский дал совет, как не подхватить опасный дельта-штамм

Врач и телеведущий Евгений Комаровский заявил, что новый штамм коронавиурса «дельта» распространяется через поверхности с той же активностью, что и штамм «альфа». В своём Instagram он предупредил, что при этом «дельты» нужно значительно меньше на поверхности, чем других штаммов.

[За время пандемии] стало ясно, что контактным путём получает вирус максимум 1% зараженных. Ну это возможно только когда какой-то реальный суперраспространитель начихал на что-то, а вы немедленно за это что-то схватились и тут же потерли себе глаз или начали облизывать то, на что он начихал, — объяснил врач.

По его словам, основной путь передачи коронавируса — аэрозольный. Поэтому Комаровский считает, что сегодня вообще в меньшей степени нужно заморачиваться возможностью заражения через поверхности.

Он отметил тем не менее, что после пости двух лет пандемии люди уже научились обрабатывать поверхности так, чтобы на них не осталось вируса. Многие делают это автоматически, поэтому опасаться заражения не следует.

Ранее врач-эпидемиолог Эдуард Шунков заявил, что если богатые страны не привьют жителей бедных государств, то мир ожидает «резервуар мутаций». Намного логичнее привить людей, не имеющих иммунитета, не болевших и не вакцинированных, чтобы как можно быстрее создать иммунную прослойку, чем бросить все силы на ревакцинацию людей, у которых имеются одна или две прививки, уверяет он.