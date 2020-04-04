Доклинические исследования вакцин от COVID-19 начнутся в РФ с 11 мая

https://static.news.ru/photo/5a238692-767f-11ea-8235-fa163e074e61_660.jpg Фото: Peter Steffen/dpa/Global Look Press

Доклинические исследования вакцин от коронавируса начнутся в России 11 мая, заявил глава государственного научного центра «Вектор» Ринат Максютов.

После того как испытания будут завершены, мы планируем их завершить к концу апреля, <...> будет уже проведена отработка технологий на получение субстанций серий вакцин для проведения доклинических и клинических исследований, — сказал он.

На сегодняшний день в России зарегистрирован 4731 случай коронавируса в 78 регионах. За весь период зафиксировано 43 летальных исхода, выздоровели 333 человека. Ежедневно в России тестируются на коронавирус от 34 до 37 тысяч человек.

Как ранее писал NEWS.ru, директор научного центра «Вектор» сообщил о старте двух испытаний вакцины от коронавируса. Эксперименты проводят на приматах.