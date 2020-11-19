Доброволец рассказал о побочных эффектах российской вакцины от COVID-19

https://static.news.ru/photo/72658a22-2aeb-11eb-b02f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Российская вакцина «Спутник V» имеет такие побочные эффекты, как потеря веса, слабость, боль в груди. У испытателей препарата температура на следующий день после прививки повышалась до 40 градусов.

Температуру не удавалось сбить даже с помощью парацетамола, рассказал один из добровольцев, испытывавших на себе вакцину, медиаменеджер Андрей Василенко. Также появляются тахикардия, боль в груди, пишет РБК со ссылкой на испытателей препарата.

Некоторые испытывают ломоту в теле. Но через несколько дней эти симптомы пропадают. Добровольцы уверены, что вакцина эффективна — после прививки все ощутили, что у них появился иммунитет к коронавирусу.

Ранее NEWS.ru сообщал, что ещё ни одна вакцина от коронавируса не прошла окончательную регистрацию, заявил в ходе онлайн-брифинга директор Управления ВОЗ по Восточному Средиземноморью Ахмед аль-Мандари.