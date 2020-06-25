Доброволец рассказал о побочном эффекте вакцины от COVID-19

Доброволец, согласившийся на тестирование вакцины от коронавируса на себе, рассказал, что из-за лекарства у него повысился аппетит.
По его словам, препарат не вызывает никаких неприятных ощущений, его введение, вопреки предупреждениям врачей, не отразилось на организме ни внутренне, ни внешне. Температура тела — 36,6 градуса, голова не болит,
Говорили, аппетита не будет — едим же даже больше, чем раньше, — рассказал он.
На месте укола, по словам мужчины, осталась маленькая точка, никакого дискомфорта не ощущается. Он рассказал, что в первые часы после введения вакцины участники испытаний «внимательно прислушивались к своему организму», однако никаких нарушений замечено не было.
Как будто витамины вкололи. Вакцина не сказалась на организме ни внешне, ни внутренне, — поделился ещё один доброволец.
Клинические испытания вакцины, созданной при участии Минобороны РФ, проводятся на 18 добровольцах, в числе которых военнослужащие и гражданские, в госпитале имени Бурденко с 18 июня. Их завершение намечено на конец июля.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире. За полгода заразились более 9,6 млн человек по всему миру, более 489 тыс. пациентов с COVID-19 умерли. Выздоровели 4,8 млн человек. На данный момент Россия занимает третье место по количеству заразившихся в мире.
Ранее NEWS.ru писал о том, что первая промышленная партия вакцины от COVID-19 в России появится в начале осени, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
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