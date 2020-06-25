Доброволец рассказал о побочном эффекте вакцины от COVID-19

https://static.news.ru/photo/b9587da2-b78e-11ea-886c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cadu Rolim/Keystone Press Agency/Global Look Press

Доброволец, согласившийся на тестирование вакцины от коронавируса на себе, рассказал, что из-за лекарства у него повысился аппетит.

По его словам, препарат не вызывает никаких неприятных ощущений, его введение, вопреки предупреждениям врачей, не отразилось на организме ни внутренне, ни внешне. Температура тела — 36,6 градуса, голова не болит, передаёт газета «Красная звезда».

Говорили, аппетита не будет — едим же даже больше, чем раньше, — рассказал он.

На месте укола, по словам мужчины, осталась маленькая точка, никакого дискомфорта не ощущается. Он рассказал, что в первые часы после введения вакцины участники испытаний «внимательно прислушивались к своему организму», однако никаких нарушений замечено не было.

Как будто витамины вкололи. Вакцина не сказалась на организме ни внешне, ни внутренне, — поделился ещё один доброволец.

Клинические испытания вакцины, созданной при участии Минобороны РФ, проводятся на 18 добровольцах, в числе которых военнослужащие и гражданские, в госпитале имени Бурденко с 18 июня. Их завершение намечено на конец июля.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире. За полгода заразились более 9,6 млн человек по всему миру, более 489 тыс. пациентов с COVID-19 умерли. Выздоровели 4,8 млн человек. На данный момент Россия занимает третье место по количеству заразившихся в мире.

Ранее NEWS.ru писал о том, что первая промышленная партия вакцины от COVID-19 в России появится в начале осени, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.