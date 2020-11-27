Добровольцы рассказали об изменениях уровня антител от вакцины «Cпутник V»

https://static.news.ru/photo/0ad702b6-30ac-11eb-8659-fa163e074e61_660.jpg Фото: sputnikvaccine.com

Участники третьей фазы клинических исследований вакцины «Спутник V» рассказали, как у них меняется уровень антител после вакцинации.

Первые тесты на наличие IgG-антител добровольцы сдают спустя 15-16 дней после первой инъекции. Тест Liaison XL итальянского производства фиксирует в этот срок в среднем 40 OE/мл, что является достаточно высоким уровнем антител к COVID-19. После второй инъекции, на 42-й день с первой вакцинации уровень антител повышается ещё в два раза.

Иногда тесты показывали результаты антител и в 190 OE/мл, и очень маленькие показатели — до 10 OE/мл. При этом испытатели вакцины отмечают, что не все участники исследования могли получить инъекцию вовремя. Полная статистика по 199 добровольцам опубликована в Telegram-канале «Результаты вакцинации».

Как сообщал NEWS.ru, в Российском фонде прямых инвестиций заявили, что стоимость одной прививки российской вакцины «Спутник V» против коронавируса на международном рынке будет ниже $10. Так как вакцинация проходит в два этапа, то для иммунизации одного человека потребуется не более $20.

Ранее Минздрав РФ оценил эффективность российской вакцины «Спутник V» выше 90%. В России также готовятся к выпуску в массовое производство ещё два препарата для вакцинации от COVID-19.