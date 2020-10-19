Добровольцам рассказали, когда можно узнать о получении плацебо или вакцины

https://static.news.ru/photo/17b66346-1234-11eb-b035-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Доброволец, принимающий участие в пострегистрационных исследованиях вакцины от коронавируса «Спутник V», сможет узнать, получил он настоящую прививку или плацебо, только после окончания испытаний. Об этом 19 октября заявил заместитель директора центра имени Гамалеи по научной работе, член-корреспондент РАН Денис Логунов.

Сможете узнать, вакцинированы вы или нет, только после сдачи крови в контрольных точках. Только после этого, определив в крови соответствующий уровень антител, если он там будет, вы узнаете. На самом деле окончательный результат будет получен, когда исследование будет «разослеплено», то есть завершено, — цитирует ТАСС эксперта, выступившего на конференции, посвящённой российской вакцине от коронавируса «Спутник V».

Логунов добавил, что все клинические испытания вакцин в РФ происходят в соответствии с Хельсинкской декларацией, поэтому всё, что касается серьёзных нежелательных явлений, строго регламентировано.

В случае выявления нежелательных явлений у добровольцев в течение суток мы должны будем рапортовать регулятору. Регулятор после разбора экспертного совета будет принимать решение относительно приостановки или неприостановки исследования: на сколько приостанавливать, насколько проводить глубокое разбирательство, когда начинать после этого, — пояснил Логунов.

Также он отметил, что в случае серьёзных нежелательных явлений необходимо быстро разобраться, связаны они с вакциной или нет. Если не связаны, то исследование продолжается, а если связаны — то происходит расследование.

Первая российская вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник V» была зарегистрирована 11 августа после успешного этапа клинических испытаний. Сейчас идёт её пострегистрационный период исследований на 40 тысячах добровольцах. Эта фаза завершится до конца 2022 года.

14 октября была зарегистрирована ещё одна вакцина — «ЭпиВакКорона» от центра «Вектор». Над третьей работает центр имени Чумакова, и сейчас она проходит стадию испытаний. По словам главного научного сотрудника центра имени Гамалеи Анатолия Альтштейна, препараты отличаются друг от друга способами создания, но суть у них одна. Все вакцины помогают организму выработать белок, который вызовет ответ иммунитета.

По данным на 19 октября, российские врачи за сутки выявили 15 982 случая заражения коронавирусом в 84 регионах. Согласно данным оперштаба по борьбе с распространением COVID-19, в том числе зафиксировано активно 4184 (26,2%) без клинических проявлений. Больше всего заражений в Москве — 5376, Санкт-Петербурге — 686 и Московской области — 466. В общей сложности с начала пандемии в стране выявлено 1 415 316 заболевших. Темп прироста составляет 1,1%, писал NEWS.ru.