https://static.news.ru/photo/f1f7d8a0-e0ee-11e9-846f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Московские больницы в октябре устроят для горожан лекции, бесплатные обследования и консультации. Всё это будет проходить в рамках проекта «Входите, открыто!».

Инициатором дней открытых дверей в столичных больницах стал департамент здравоохранения Москвы. Посетители могут не только получить необходимую медпомощь в столичных клиниках, но и побывать на лекциях и мастер-классах. К примеру, 1 октября в больнице имени Спасокукоцкого можно будет узнать, как здоровое питание продлевает жизнь, в научно-практическом центре имени Логинова также расскажут о важности правильного питания, в больнице № 15 расскажут о профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. Также будет действовать консультация нефролога, офтальмолога, уролога, лора, но по предварительной записи.

В научно-практическом центре по реабилитации восстановительной и спортивной медицины прочитают лекцию по особенностям питания спортсменов старшего возраста, а в больнице имени Кончаловского проведут занятия по гормональной терапии, поддержанию молодости и красоты.

Ранее News.ru сообщал, что во время II Международного форума онкологии и радиологи News.ru поговорил с директором НМИЦ радиологии, главным онкологом Минздрава Андреем Каприным. Можно ли вылечиться в России от рака бесплатно, где пройти диспансеризацию и как публичность влияет на появление глиобластомы — об этом он рассказал в эксклюзивном интервью News.ru.