Московские больницы в октябре устроят для горожан лекции, бесплатные обследования и консультации. Всё это будет проходить в рамках проекта «Входите, открыто!».
Инициатором дней открытых дверей в столичных больницах стал
В научно-практическом центре по реабилитации восстановительной и спортивной медицины прочитают лекцию по особенностям питания спортсменов старшего возраста, а в больнице имени Кончаловского проведут занятия по гормональной терапии, поддержанию молодости и красоты.
Ранее News.ru сообщал, что во время II Международного форума онкологии и радиологи News.ru поговорил с директором НМИЦ радиологии, главным онкологом Минздрава Андреем Каприным. Можно ли вылечиться в России от рака бесплатно, где пройти диспансеризацию и как публичность влияет на появление глиобластомы — об этом он рассказал в эксклюзивном интервью News.ru.