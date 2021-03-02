Дневную сонливость назвали признаком редкой болезни

https://static.news.ru/photo/df01e32c-17ca-11ea-b27b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Lutz Wallroth/imageBROKER.com/Global Look Press

Дневную сонливость при стандартном образе жизни без серьёзных физических нагрузок и ночного бодрствования можно объяснить двумя причинами. Их назвал кандидат медицинских наук Михаил Полуэктов.

В интервью радио Sputnik специалист рассказал , что первой причиной может оказаться нарушение структуры ночного сна. Это означает, что, несмотря на длительность, сон не является качественным с точки зрения глубины.

Во время сна могут происходить множественные микропробуждения, в итоге сон не выполняет свою восстанавливающую функцию, и наутро человек не чувствует себя отдохнувшим. Такое бывает, например, при заболевании, которое называется синдром обструктивного апноэ во сне, — поведал Полуэктов.

Чтобы выявить подобные нарушения, врач рекомендует обратиться к специалисту-сомнологу.

Вторая причина имеет отношение не ко сну, а к бодрствованию. По словам эксперта, при ряде заболеваний люди путают сонливость с ощущением слабости, вялости и астении. В частности, состояние повышенной сонливости присуще тем, кто страдает редкими заболеваниями.

Типичным явлением гиперсомния становится при болезни под названием нарколепсия, когда мозгу не хватает энергии, чтобы находиться в бодром состоянии, и периодически людям надо подремать, чтобы восстановиться. Есть более редкие формы гиперсомнии, например синдром спящей красавицы, или синдром Клейне—Левина. Чаще это бывает у мужчин, но встречается и у девушек, — рассказал Михаил Полуэктов.

Ранее NEWS.ru сообщал, что ночные кошмары могут являться признаком серьёзной болезни. Если плохие сны стали приходить часто или повторяться, следует как можно скорее посетить поликлинику, посоветовал врач общей практики Виктор Лунёв.