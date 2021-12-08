Для защиты от «омикрон»-штамма может потребоваться третья доза вакцины

Для полноценной защиты от «омикрон»-штамма коронавируса может потребоваться дополнительная третья доза вакцины. Об этом со ссылкой на предварительные данные исследования заявили учёные, изучавшие действие вакцины Pfizer/BioNTech. Их слова приводятся на сайте Pfizer.

Сыворотка, полученная от вакцинированных спустя месяц после получения бустерной дозы, нейтрализовала штамм «омикрон» до уровней, сравнимых с уровнем, наблюдаемым после двух доз (для борьбы с) диким типом SARS-CoV-2, <...> что указывает на то, что двух доз BNT162b2 может быть недостаточно для защиты от заражения штаммом «омикрон», — предупредили учёные.

Вместе с тем в компаниях считают, что вакцинированные двумя дозами препарата всё же могут быть защищены от сложных форм течения коронавируса.

Ранее исследователи из Африканского исследовательского института здравоохранения (ЮАР) выяснили, что у пациентов, дважды привитых вакциной Pfizer и до этого переболевших коронавирусом, антитела активнее боролись с «омикрон»-штаммом. Тем не менее препарат не смог обеспечить полную защиту организма.

Штамм коронавируса, получивший во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) обозначение «омикрон», был выявлен в ноябре текущего года на юге Африки. Наиболее широкое распространение новая мутация получила в ЮАР. Согласно мнению экспертов, штамм может оказаться более контагиозным, чем остальные варианты коронавируса.