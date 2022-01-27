Москвичам с симптомами ОРВИ предложат дистанционную консультацию с врачом

Москвичи с симптомами ОРВИ смогут дистанционно проконсультироваться с врачом и открыть больничный, заполнив электронную форму на сайте мэра Москвы. Соответствующий указ мэра Москвы и приказ Департамента здравоохранения Москвы призван облегчить работу врачам и сэкономить время пациентам в условиях роста заболеваемости коронавирусом.

Как отмечается , для получения медицинской аудиоконсультации необходимо оставить заявку с помощью электронной формы на портале mos.ru, после чего с пациентом свяжется врач, который проведёт консультацию, оформит электронный рецепт на лекарства и автоматически откроет больничный по ОРВИ сроком на неделю. Закрытие больничного также будет происходить дистанционно.

Приходить в поликлинику для получения больничного не потребуется. Он будет доступен в электронной медкарте и автоматически направлен работодателю, — пояснила заммэра Москвы Анастасия Ракова.

Ранее Минздрав РФ выпустил памятку для тех, у кого коронавирус протекает бессимптомно и в лёгкой форме. Она доступна на сайте ведомства. Привитым или переболевшим менее шести месяцев назад при положительном тесте и отсутствии симптомов лечение не требуется, но необходима самоизоляция. Тем, кто не делал прививку и не болел, при любых симптомах ОРВИ надо оставаться дома и позвонить врачу. В Минздраве предупредили, что в этом случае не стоит заниматься самолечением.